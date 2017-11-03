Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır istikametinden batı illerine gitmekte olan şehirlerarası bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada karnı şişkin olan bir yolcudan şüphelenen polisler, zanlıyı indirip üst araması yaptı. Yapılan aramada Ö.K. isimli şahsın vücuduna sarılı 560 gram esrar maddesi ele geçirildi.Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.