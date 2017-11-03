Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram A. (65) ile Ünal Koçyiğit (46) arasında, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.Olayda Koçyiğit ve Bayram A. ile kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Şafak (39) yaralandı.Ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ünal Koçyiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Elinden hafif şekilde yaralanan şüpheli Bayram A, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.