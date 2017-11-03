Bayram A. (65) ile Ünal Koçyiğit (46) arasında, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.Olayda Koçyiğit ve Bayram A. ile kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Şafak (39) yaralandı.Ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ünal Koçyiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Elinden hafif şekilde yaralanan şüpheli Bayram A, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
03.11.2017 - 20:25 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Konya,bıçaklı kavga,
516742 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516742.aspx
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