Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçağını çekerek Mustafa Ağbayram’ı (41) bıçakladı. Ağbayram kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ağbayramı, Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağbayramın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.