Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şehit Ayhan Güner İlkokulunda meydana geldi. Okula giren Ü.G.D., iddiaya göre öğretmen E.Ç.M.nin cüzdanını çaldı. İçindeki para ve kredi kartını aldıktan sonra cüzdanı çöpe atan Ü.G.D., gittiği banka şubesinde öğretmenin kimliğini kendi kimliği gibi kullanarak kredi kartı şifresini değiştirdi. Ü.G.D., kredi kartı ile 2 bin lira tutarında cep telefonu satın aldı. E.Ç.M. cüzdanının çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis, yaptığı takip sonucu kredi kartının kullanıldığı işyerine ulaştı. Kimliği belirlenen Ü.G.D., Vakfıkebir ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tonya Emniyet Amirliğine getirilen Ü.G.D., suçunu kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.