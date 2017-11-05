Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs, organizasyonların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Buca, Konak ve Urla ilçelerinde 1 Kasım tarihinde, önceden tespit edilen bazı sokak, park ve bahçelerde operasyon yapıldı.

Operasyonda E.S. (28), A.A. (22), S.Y. (21), N.B. (18), C.A. (39), O.Ç. (25), Ü.S. (35), E.A. (42) ve C.S. (22) yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 25 kök Hint keneviri bitkisi, 280 gram esrar maddesi, satışa hazır hale getirilmiş 92 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde 15 gram sentetik kannabinaid (bonzai), poşet içerisinde 35 gram taş kokain ve 25 gram toz kokain, meşe tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş 75 kağıt paket içerisinde 55 gram taş kokain, satışa hazır hale getirilmiş 440 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde 270 gram taş kokain maddesi, A.A.’nın ekiplere yakalanmamak için saklandığı yerde satışa hazır hale getirilmiş 105 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde 72 gram taş kokain maddesi, toz kokaini taş kokain haline getirmekte kullanılan 11 adet şişe içerisinde sıvı madde, bir adet ruhsatsız tabanca ve iki adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği, dokuz adet tabanca fişeği, bir adet şarjör ve bir adet hassas terazi olmak üzere, toplam 432 gram taş kokain maddesi, 25 gram toz kokain maddesi, 280 gram esrar maddesi ve 15 gram sentetik kannabinaid (bonzai) ele geçirildi.



E.S., A.A., S.Y., N.B., C.A., O.Ç., Ü.S., E.A. ve C.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla artarak devam edeceği bildirildi.