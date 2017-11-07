Çaycuma mesleki teknik ve endüstri meslek lisesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Zonguldak'ta okul kazanı patladı
07.11.2017 - 09:02 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okul kazanında patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak,kazan,
517593 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517593.aspx
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