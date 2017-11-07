Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaycuma mesleki teknik ve endüstri meslek lisesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.