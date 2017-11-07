Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın yaptığı duanın ardından silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınan Üsteğmen Sakallı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, defin işleminin gerçekleştirileceği İzmir’e götürülmek üzere tekbirler eşliğinde askeri uçağa konuldu.

Törene Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra vali yardımcıları, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı.