Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık yükseliyor
07.11.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Bölgesi'nde bugün hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Marmara Bölgesi,
517616 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517616.aspx
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