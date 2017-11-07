Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor