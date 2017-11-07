Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babadan kalma 7 metrekarelik atölyesinde 34 yıldır bıçak imalatı yapan İsmail Gölebatmaz, zamanla büyük merak sardığı tarihi kılıçları toplamaya başladı. Geçmişte kullanılan bu kılıçları yeniden tasarlayarak gelecek nesillere aktarmaya çalışan bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, kent merkezinde bulunan eski sanayi içerisindeki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi kılıçların bakım, onarım ve temizliğini orijinalliğini bozmadan yaptığını ifade eden bıçak ustası Gölebatmaz, kimi kılıçların balçağını, kiminin kabzasını yeniden yaparak tekrar canlandırdığını söyledi.







Elinde bulunan 300 yıllık kılıca gözü gibi baktığını söyleyen Gölebatmaz, şöyle dedi:

"Kimi vatandaş elindeki aletin tarihi biliyor, kimi tarihi bilmiyor. Bu kılıcı vatandaşın biri getirdi, 'Ustacım bunu kes, bana bir mutfak bıçağı yap' diye verdi. Tabii insanın mesleği olunca kıyamıyor. Dedim; 'Sen o kılıcı bırak ben sana kaç tane istiyorsan bıçak vereyim' dedim. O iki bıçak istedi, ben 3 bıçak verip bu kılıcı aldım. Bu kılıç tahminlerime göre 300 yıllık. Bunun modeli diğer kılıç modellerinden biraz daha farklı. 'Kulak', 'Cimşir', 'Balçak' dediğimiz kısım yok. Onun yerine plastik kısmı var. Kabzası diğerlerinden değişik, bunda balçak olmaz. 'Kulak' dediğimiz elden kaymamasını önleyen kısım var. Bunlar savaş kılıcı olarak kullanılmış. Elimde yine çok eski bir kılıç var. Ortalama 300 yıllık bir kılıç. Kesmişler, tahrip edip yok etmeye çalışmışlar. Burun kısmını çevirdim, kabzaya da güzel bir geyik boynuzu taktım. Eskiden kılıçtı, şimdi güzel bir model oldu. Yani atıl durumdaki bir malzemeyi canlandırdım. Bütün özelliği ve orjinalliği korunuyor. Sırtı, ağzı hepsi duruyor."





17'NCİ YÜZYIL OSMANLI KILICINI YENİDEN YAPTI

Osmanlılar Dönemi'nde 17'nci Yüzyıl'da tarafından kullanılan kılıcın 6 aylık bir çalışmayla bire bir aynısını yaptığını ifade eden Gölebatmaz, şöyle devam etti:

"Benim kendi yaptığım bir kılıç var. Yeni yaptım, lakin 17'nci Yüzyıl'a ait bir model. O döneme ait olması özellikle kabzada ve balçaktan belirleniyor. 17'nci Yüzyıl'da bu model kullanılmış, 16'ncı yüzyılda kabzası düz modeller kullanılmış. Her dönemin kendine ait bir kabza modeli vardır. Burun veya mahmuz modeli var. Bu yaptığım kılıcın fiyatı 8 bin lira. Bu kılıçları sipariş üzerine yapıyorum. Gittiğim yerlere götürüyorum 'Sivas'ta bunlar yapılıyor' diyorum. Bunları yapmak uzun süremi alıyor. Bir kılıç yaklaşık bir sezonda çıkıyor."

Gölebatmaz, kılıç konusundaki araştırmalarının sürdüğünü ve bu geleneği yaşatmak istediğini dile getirdi.



