Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbarı üzerine söz konusu evi takibe aldı. Eve gelen ve evden çıkan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 paket bonzai ele geçti. Eve yapılan baskında E.B.(44) yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 paket bonzai ele geçti. Evde yapılan aramada ise esrarlı sigara bulundu. Evde aranan bir kişi gözaltına alındı. E.B. ise polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.