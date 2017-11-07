Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medyada terör örgütlerinin propagandası yaptığı belirlenen 2'si kadın 3 üniversite öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri tarafından DHK/P-C, MLK-P ve PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapma suçlarını içeren paylaşımlar ve beğeniler yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Erciyes Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlenen F.Ö., A.G. ve B.Ş.K. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların sol marjinal grupların faaliyetlerinde de bulunduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından eğitim ve araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'likte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

