Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi üzerindeki boş bir arazide boğazı kesilmiş ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş erkek cesedi bulundu. 01.30 sıralarında traktörü ile evine gitmek isteyen bir kişi, Geyveli Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda çıplak birinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, kimliği bilinmeyen kişinin vücuduna 20'den fazla bıçak darbesi aldığını ve boğazının kesildiğini tespit etti. Bu kişinin başka yerde öldürülerek buraya bırakılmış olma ihtimali üzerinde duran ekipler, olay yerinde kanıt aradı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yapılan çalışma sonucu cesedin 24 yaşındaki Kadir Çevik'e ait olduğu belirlendi. Öte yandan, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.