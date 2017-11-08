Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Samandıra mevkiinde meydana geldi. Trafiğin akışının bir anda yavaşlamasından dolayı 1'i minibüs 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.