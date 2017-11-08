Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MUZBİR Başkanı Mehmet Güzel, “Daha ayakkabı cilası, diş macunu, diş fırçası üreteceğiz. Hamsiden ne oluyorsa Anamur Muzu’ndan da onları yapacağız” dedi. Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Anamur’da muz üreticileri, muz ile yaptıkları alternatif ürünlere yöneldi. MUZBİR’in öncülüğünde Anamur muzundan kolonya, dondurma ve lokum üretildi. MUZBİR Başkanı Mehmet Güzel, yaptığı açıklamada, muzdan farklı ürünlerin üretimine başladıklarını belirterek, muz kolonyası ve dondurmasının ardından lokum ürettiklerini söyledi. Güzel, “Muzun kabuklarından ayakkabı cilası, diş macunu, diş fırçası üretimimiz var. Ancak, bunları deneme aşamasındayız. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz" dedi.



Muz lokumun kilosunun 25, kolonyanın 5, dondurma ise kilogram fiyatı 25 lira olduğunu belirten Güzel, "Amacımız üreticilerin ürünlerini değerlendirmek. Daha şampuan, el sabunu, oda kokusu, oda parfümü yapacağız. Hamsiden ne oluyorsa Anamur muzundan da onları yapacağız. Ürünleri almak isteyenler MUZBİR'den ürünleri tedarik edebilir” diye konuştu. Güzel, ürünleri 2 yıllık bir değerlendirme sonucunda yapıp piyasaya sürdüklerini sözlerine ekledi.



Anamur muzundan yapılan lokumu yiyen Aziz Oktan ise, “İlk defa yiyorum. Kendi muzumuzun aromasını bildiğimiz için aynı muz gibi. Ben bunu bilmiyordum. Şaşırdım yiyince. Kolonyası da çok güzel. Muzdan bu kadar ürün çıkmasını beklemezdim, şaşırttı. Anamur’dan bu şekilde çıkması harika. Çok sevindirici” diye konuştu.