Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki Hüdai Caddesi Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Mehmet B. (37) idaresindeki 06 BC 2543 plakalı otomobil, cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan İrfan Kulekaya'nın (18) kullandığı 07 EDD 61 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin ve sürücünün üzerinden Ebubekir Y. (35) yönetimindeki 42 EB 627 plakalı beton yüklü mikser geçti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü İrfan Kulekaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin altında yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet ise polis tarafından güçlükle aracın altından çıkarıldı. İrfan Kulekaya'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden İrfan Kulekaya'nın olay yerindeki kask ve ayakkabıları ise yürek burktu. Kazayı gören ve cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışan vatandaşların görüntüsü de dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.