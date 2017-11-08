Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT World’ün belgesel serisi ‘Off the Grid’, dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikâyelerini araştırmaya devam etti. Bu cumartesi TRT World ekranında ‘Suriye Yolunda Sessiz Ölüm’ adlı yeni bölümüyle yayınlanacak olan belgesel, Ortadoğu'da açığa çıkan yasadışı ve insanlık dışı organ ticaretini ekrana taşıyacak. Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen Arap dünyasının deneyimli gazetecilerinden Mouhssine Ennaimi ve TRT World Baş Yapımcılarından Alexandra Pauliat’ın uzun ve detaylı bir çalışma sonucu ortaya çıkarttığı haber dosyası, Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının gün be gün ağırlaştığı Lübnan’daki koşulları ele alıyor. Belgeselin ‘Suriye Yolunda Sessiz Ölüm’ adlı yeni bölümü Lübnan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin yiyecek bulmanın ve barınmanın imkânsız hale geldiği şu günlerde hayatta kalmak için farklı yollara başvurmalarını ve organlarının bir bölümünü satarak hayatta kalmaya çalışmalarını konu alıyor.



Belgeselde ailelerini beslemek için başka çare bulamayan Abu-Ahmed ve Abdallah’ın kan donduran hikâyeleri röportaj ve çok özel görüntüler ile ekrana gelirken, organ ticaretine nasıl dahil oldukları, karşılığında söz verilen parayı dahi alamadıkları ve yaşadıkları sağlık sorunları bu kanlı ticaretin korkunç detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Belgesel’de ayrıca, bu yasadışı eylemlere tanık olmuş bir asistan cerrahın kan dondurucu röportajı da ekrana getiriliyor.