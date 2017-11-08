Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kula-Alaşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Alaşehir istikametine giden Mustafa K. yönetimindeki 45 ZF 850 plakalı kamyonet, sürücüsü öğrenilemeyen tali yoldan çıkan 64 EG 785 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırı fark ettikten sonra frene basan Mustafa K. idaresindeki kamyonet yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa K. (41) ile aynı araçta bulunan Ali K. (3) ve Selda K. (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

