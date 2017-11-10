Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sedye kirlemesin diye çizmelerini çıkaran işçi... Koltuklara oturmayıp boş otobüste ayakta giden madenciler... Son vaka Ankara’dan ama durum birazcık farklı. Beypazarı’da yaşayan Ruhiye Güngör, banka şubesine çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. O anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca Ruhiye Teyze, ülkenin gündemine oturdu. Yalnız yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Güngör, olayla ilgili şunları anlattı: Evim, aylığım var. Geçen pazartesi günüydü. Ölen eşimden kalan maaşı çekmeye gittim. Tarladan geldiğim için ayakkabılarım çamurluydu. Zemini kirletmemek amacıyla ayakkabıları dışarıda bırakarak içeri çoraplarımla girdim. Öyle girilmez sandım. Kimse de bir şey demedi.