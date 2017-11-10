Kaza, Boyalıca-Karamürsel yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Arslan (69), idaresindeki 16 FAB 15 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil zeytin tarlasına uçarak ters döndü. Bayındır Mahallesi'nde tekel bayi işleten 1 çocuk babası Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü
10.11.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,
518478 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518478.aspx
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