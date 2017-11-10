Kaza, Boyalıca-Karamürsel yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Arslan (69), idaresindeki 16 FAB 15 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil zeytin tarlasına uçarak ters döndü. Bayındır Mahallesi'nde tekel bayi işleten 1 çocuk babası Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.