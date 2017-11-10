Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bir babanın yaramazlık yaptığı gerekçesiyle çocuğunu hortumla döverek işkence yaptığına dair yayınlanan görüntülerle ilgili Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan kapsamlı incelemenin tamamlandığı, görüntülerin eski tarihli olduğu ve Suruç ilçesinde çekilmediği belirtildi.

2016 YILINDA SOSYAL MEDYADA YAYINLANMIŞ

Emniyetten yapılan açıklamada her paylaşılan görüntüye itibar edilmemesi uyarısında bulunularak, "Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan kapsamlı inceleme tamamlandı. Deneyimli ekibimiz kısa sürede konuyu çözüme kavuşturmuştur. Soruşturmaya dahil edilen görüntülerin eski tarihli olduğu ve ilçe dışında çekildiği ortaya çıkmıştır. Söz konusu görüntünün 28 Eylül 2016 tarihinde de yine bir sosyal medya kanalı aracılığıyla yayınlandığı tespit edilmiştir.Vatandaşlarımıza paylaşılan her görüntüye itibar etmemelerini öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bir adamın ayakları bağlı bir çocuğu hortumla dövme görüntüleri DHA tarafından Suruç ilçesinde olduğu iddiasıyla abonelerine servis edilmişti.