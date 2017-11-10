Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Singapur'da bir kadın, tartıştığı meslektaşını ince topuklu ayakkabısıyla kör ettiği gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

The Strait Times'ın haberine göre, üç çocuk annesi 28 yaşındaki Siti Zahara Afifi Abdülkerim, 2015 yılında Singapur'da çalıştığı işyerinde aralarında husumet bulunan Nur Lena Rahmat (31) ile tartıştı.





TOPUKKLU AYAKKABIYLA SALDIRDI



Haberde, tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Abdülkerim, yere düşen Rahmat'a 14,5 santimetre uzunluğunda topuklu ayakkabısıyla defalarca vurdu.

Rahmat'ın "Göremiyorum" diye çığlık atması üzerine kadına saldırmaya son veren Abdülkerim'e, yargılandığı mahkeme tarafından 16 ay hapis ve yaklaşık 6 bin dolar para cezası verildi.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ



Olaydan sonra tedavi gören Rahmat'ın görme yetisini kaybeden sol gözünün yerine protez takıldığı kaydedildi.