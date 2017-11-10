Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunda Arat Dağı yakınlarında yaşandı. Birecik istikametinden Şanlıurfa istikametine gelmekte olan 27 DL 766 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet ile 63 RD 347 plakalı araç ve 97 BHN 16 plakalı araç zincirleme kazada arka arkaya çarpıştı. Kazada her 3 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.