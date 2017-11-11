Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde nehrin üstündeki eski baraj kapaklarında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 45 yaşındaki Hacı Ahmet Gürel olduğu belirlenen kişinin cesedini sudan çıkardı.
Gürel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
11.11.2017 - 01:51 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da, Seyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde nehrin üstündeki eski baraj kapaklarında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Etiketler : adana,seyhan nehri,
518641 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518641.aspx
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