Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde nehrin üstündeki eski baraj kapaklarında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 45 yaşındaki Hacı Ahmet Gürel olduğu belirlenen kişinin cesedini sudan çıkardı.

Gürel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.