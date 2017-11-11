Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raşit Ağzıkara ABU DABİ - Danışmanlarından araştırma yapmasını ister. Prensesin gördüğü ‘Su üzerine yapılan resmin adı ‘Türk Ebru Sanatı’dır. Danışmanlar ayrıca, Atilla Can isminde bir Türk sanatçının da dünyanın farklı bölgelerinde ebru günü düzenlendiğini bildirir. Prenses, bu sanatı yapmak istediğini ifade eder. Abu Dabi’de yaşayan Esra Mustafa Hanım, Shaika’ya hocalık yapar ve ebru sanatçısı Atilla Can’ın Abu Dabi’ye çağrılmasına aracı olur. Prenses, ebru gününün Abu Dabi’de yapılmasını arzu ettiğini söyler. Böylece, ‘Dünya Ebru Günü’ prensesin rüyasıyla 5 Kasım 2017 tarihinde Abu Dabi’de gerçekleşir. Türkiye’den sadece TGRT Belgesel ekibinin ve Türkiye gazetesinin eşlik ettiği organizasyonda, 81 metrekare alan üzerine 3,5 ton su kullanılarak Abu Dabi’nin kurucusu Şeyh Zayed temalı ebru çalışması yapıldı ve dünya rekoru kırıldı. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar, organizasyonda yaptığı konuşmada “Bizim için büyük bir gurur. Türkiye’den yüze yakın sanatçı var. Bu, iki ülke arasındaki gergin olan ilişkilere katkı sağlayacaktır. BAE ile ticaretimizi ikiye katladık. 11-12 milyar dolar seviyelerini görecek” ifadelerini kullandı.

