Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Güreşçi ve eski gülle atıcısı Yasemin Adar sosyla medya hesabından kendisine sarkıntılık eden bir adama yumruk attığını açıkladı. Adar olaya ilişkin olarak “Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetçi olmuş sorun değil o yumruğu tüm kadınlar adına attım” mesajını paylaştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN DESTEK GELDİ

Adar’ın bu hareketiyle ilgili olarak yapılan haberi gören oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından böyle bir davranışta bulunan hemcinsine destek mesajı verdi. Nurgül Yeşilçay millî güreşçiye ‘Eline sağlık bacım’ sözleriyle destek verdi.



