Caner Özdemir idaresindeki 34 AEY 255 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Aşağı Elmahacılı köyü Tuzdöken mevkisinde, Turgay Zilkaya'nın kullandığı 34 KV 0384 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 2 sürücü de ağır yaralandı. Ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Zilkaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zilkaya'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çekerek bekleme yaptığı iddia edildi.
Yozgat'taki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
11.11.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
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518712 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518712.aspx
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