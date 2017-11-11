Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Özdemir idaresindeki 34 AEY 255 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Aşağı Elmahacılı köyü Tuzdöken mevkisinde, Turgay Zilkaya'nın kullandığı 34 KV 0384 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 2 sürücü de ağır yaralandı. Ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Zilkaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zilkaya'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çekerek bekleme yaptığı iddia edildi.