Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Yavuz Saymaz (41) idaresindeki 34 RS 4208 plakalı çimento yüklü TIR’ın Erzincan - Sivas karayolundaki Sakaltutan mevkiinden inerken frenleri boşaldı. Tır sürücüsü hızını azaltmak için vites küçülterek seyrettiği öğrenilirken, polis ekiplerini de arayarak yardım istedi.

İhbarı alan ekipler ise tırın geçiş güzergahında tedbir alırken, tır Heybeli Köyü Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Tır sürücüsü Yavuz Saymaz ile araçta bulunan Bircan Yaşar Mazlum (35) ve Niyazi Atagül (40) yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.