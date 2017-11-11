Saros Körfezi kıyısında Cenevizliler döneminde liman olarak kullanılan Keşan'a bağlı Yayla Köyü sahilindeki kale kalıntılarının bulunduğu alandan geçenler yağmur yağışının ardından toprak üzerine çıkmış insan kemikleri olduğunu gördü. Çevrede bulunanlar durumu Edirne Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Kemiklerin Cenevizliler döneminde bölgede yaşayan insanlara ait olduğu tahmin edilirken, müze müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmak üzere bölgeye gideceği kaydedildi.
Cenevizliler'den kalma kale aklıntılarının arasından insan kemikleri çıktı
11.11.2017 - 14:02 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde Cenevizliler'den kalma kale kalıntılarının içerisinde insan kemikleri bulundu.
Saros Körfezi kıyısında Cenevizliler döneminde liman olarak kullanılan Keşan'a bağlı Yayla Köyü sahilindeki kale kalıntılarının bulunduğu alandan geçenler yağmur yağışının ardından toprak üzerine çıkmış insan kemikleri olduğunu gördü. Çevrede bulunanlar durumu Edirne Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Kemiklerin Cenevizliler döneminde bölgede yaşayan insanlara ait olduğu tahmin edilirken, müze müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmak üzere bölgeye gideceği kaydedildi.
Etiketler : cenevizliler,saros körfezi,tarihi,kalıntı,kale,
518738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER