Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saros Körfezi kıyısında Cenevizliler döneminde liman olarak kullanılan Keşan'a bağlı Yayla Köyü sahilindeki kale kalıntılarının bulunduğu alandan geçenler yağmur yağışının ardından toprak üzerine çıkmış insan kemikleri olduğunu gördü. Çevrede bulunanlar durumu Edirne Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Kemiklerin Cenevizliler döneminde bölgede yaşayan insanlara ait olduğu tahmin edilirken, müze müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapmak üzere bölgeye gideceği kaydedildi.

