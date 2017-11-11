Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılan polis uygulamalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle aranan A.D. ve T.M. isimli kişiler ile otomobillerinde ve üzerilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunan S.B. ve İ.T. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı 6136 "sayılı kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.