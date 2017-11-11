Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılan polis uygulamalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle aranan A.D. ve T.M. isimli kişiler ile otomobillerinde ve üzerilerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunan S.B. ve İ.T. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı 6136 "sayılı kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
11.11.2017 - 18:07 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : Bursa,uyuşturucu operasyonu,
518768 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518768.aspx
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