Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Vedat Kılıç yönetimindeki 38 BF 087 plakalı otomobil ile Emin Demirel idaresindeki 34 PR 1725 plakalı otomobil, Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak üzerinde çarpıştı. Kazada araç sürücü Vedat Kılıç ile Emin Demirel idaresindeki otomobilde bulunan Elif Aktaş Demirel yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Annesi kızını bırakmak istemedi



Kazada yaralanan Elif Aktaş Demirel, bulunduğu otomobilden sağlık ekipleri gelene kadar çıkamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeyle ambulansa taşıdığı sırada annesi de peşinden ambulansa kadar gitti. Elif Aktaş Demirel’in bulunduğu ambulansa binen annesi, ambulanstan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine kızıyla birlikte hastaneye gitmek isteğini söyleyerek gözyaşı döktü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.