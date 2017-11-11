Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi Gıranardı Mevkii'nde meydana geldi. Bahçesinden dönen Gülten Alnıak yönetimindeki 09 R 3489 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülten Alnıak ile yanındaki kızı Süheyla Alnıak öldü. Anne-kızın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Devrilen traktörün altında kalan anne ile kızı öldü
11.11.2017 - 22:37 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki Gülten Alnıak ile kızı 7 yaşındaki Süheyla Alnıak hayatını kaybetti.
Etiketler : aydın,nazilli,gülten alnıak,
518812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518812.aspx
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