Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi Gıranardı Mevkii'nde meydana geldi. Bahçesinden dönen Gülten Alnıak yönetimindeki 09 R 3489 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Gülten Alnıak ile yanındaki kızı Süheyla Alnıak öldü. Anne-kızın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.