Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması önerildi.