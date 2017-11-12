Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde meydana gelen olayda öfkeli koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evden ayrılıp baba evine yerleşen eşi ve kayınpederini silahla vurmuştu. Olay, Akyazı Kumköprü Mahallesi’nde dün meydana geldi. Ayrılığı kabullenemeyen eski koca Ramazan Öz, kayınpederinin evine gelerek, evin balkonundaki Meryem Öz ve babası İlhan Rençber'i kurşun yağmuruna tuttu. Talihsiz kadın ve babası kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişti. Baba ve kızın ölümüyle sonuçlana cinayeti gerçekleştiren Ramazan Öz ise olay sonrası Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuştu. Damat Ramazan Öz jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, ölen Meryem Öz'ün 5 yaşında kız çocuğunun olduğu öğrenildi.