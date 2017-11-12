Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı karayolu Kışla kavşağında Recep Malhat idaresindeki 67 TJ 163 plakalı hafif ticari kamyonet, Berkan Yaman yönetimindeki 67 UD 233 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve otomobil içerisine sıkışan Berkan Yaman, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaman, kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hatice Ergül, Mehmet Ergül ve Eylem Ergül, 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada sürücü Berkan Yaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.