Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkması üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile 2 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Ekipler, yerleşim alanlarından uzakta ve sarp arazideki yangını, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtilirken, yangın nedeniyle 1,5 hektarlık genç kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.