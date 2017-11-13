Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbaharla tabiat bambaşka bir güzelliğe büründü. İlkbahar ve yazın rengârenk çiçekleri gitti, şimdi sonbaharın sarıdan kahverengiye giden onlarca tonu hâkim. Bu renkler ne kadar güzel olsa da, insanda bahar çiçeklerine özlem mutlaka oluyor. Uzmanlar bunun için, bahçeleri renklendirme tavsiyesi yapıyor. İHA’nın bilgi aldığı Ziraat Mühendisi Banu Uysal, kış bahçesi tavsiye ediyor. Balkonların kış bahçesine çevrilebileceğini söyleyen Uysal “Artık buna uygun bodur meyve fidanları var. Küçük portakallar, bandalinalar, limonlar” diyerek tavsiyesini çeşitlendiriyor. Onun dışında kış bahçesine yeni başlayanlar için de lavanta, ortanca, sardunya gibi bitkiler uygun. Bakımları kolay olan bu bitkiler, canlı renkleriyle, psikolojiye de iyi geliyor.