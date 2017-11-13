Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak sergi, 19'uncu ve 20'inci yüzyıl başında Osmanlı'da yaşanan büyük değişimlerin görüldüğü mimari ve kültürel değerlerin sanatsal yansımalarını irdeliyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Asağ, serginin amacına işaret ederek, şunları söyledi: ”Bugün Batı müzelerinde Anadolu kökenli eserler açısından çok zengin koleksiyonlar var. Sanat eserlerimizin oralarda çok iyi düzeyde korunduğu ve ülkemizin turizm tanıtımına katkı sağladığı gerçeği Anadolu'ya ait birçok sanat objesinin yurt dışında bir başka ülkenin müzesinde bulunması acıdır. Zamanında sahiplenmeyerek, koruyamamışız. İşte bu sergiyle, yitirdiğimiz bu kıymetli eserlerden bazılarının yağlı boya tablosunu yaparken bu gerçeğe dikkat çekmek istedim."



Sergi, Anadolu Türk, Selçuklu, Bizans ve İran mimarilerinin Osmanlı ile kurduğu ilişkilerin farklı kültürel çevrelerden nasıl etkilendiğini ve nasıl bir medeniyet ortaya çıkardığını, bunun İslam kültür ve sanatı ile nasıl etkileşim içinde olduğunu anlatıyor.



Osmanlı'da gelişen mimari, minyatür, tezhip, çini, hat ve desen gibi çalışma örneklerinin yanı sıra Klasik Osmanlı dönemi yağlı boya tablolar olmak üzere sergide 30 eser izlenime sunulacak.



Sergide ayrıca, Sultan 1. Mahmut tarafından İran Hükümdarı için yaptırılan değerli taşlar ve motiflerle bezeli hançer tablosu, çini motifli vazolar ile "Padişah Elbiseleri Koleksiyonu"ndan sultanlara ait tören kaftanlarının yanı sıra altın yaldız sultan miğferi, Fatih Sultan Mehmet ile Sultan Abdülmecit portresi de yer alacak.



Osmanlı sultanlarının saray yaşamı ile ilgili eserlerin de görülebileceği sergi, 10 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

