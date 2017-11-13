Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir firmada elektrik teknisyeni olarak çalışan Mehmet Erikli (43), arkadaşlarıyla Alaca'ya bağlı Miyanesultan köyü civarında domuz avına gitti. İddiaya göre, av sırasında kaybolan Erikli'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin araştırmasında, Türbe mevkisinde Erikli'nin cesedi kaya parçasının altında bulundu. Erikli'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.