Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a özel aracı ile mücevher sevkiyatı yapan bir kuyumcu, yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Kuyumcuyu Ankara'dan itibaren takibe aldıkları belirlenen Kolombiya uyruklu 4 kişi, Otomobilin camını kırarak 1 milyon dolar değerindeki mücevher ve 25 bin dolar nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı. Ankara Hırsızlık büro ekipleri, dinlenme tesisinin kamera görüntülerini inceleyerek ev ve otomobil kiraladıkları belirlenen hırsızlık zanlılarının adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan German Bernal Huertas, Ernesto Mesa, Julian Zapata Martinez, Liliana Gomez Osma, Emniyetteki sorgularında olayı itiraf etti. Zanlıların evinde yapılan aramada, çalınan mücevherlerle 3 bin 200 lira, 2 bin 505 dolar, 250 avro, 4 cep telefonu, 2 navigasyon cihazı, 3 sim kart, bir flashdisk, lastik patlatmada kullanılan özel yapım metal aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.