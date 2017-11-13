AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a  özel aracı ile mücevher sevkiyatı yapan bir kuyumcu, yol üzerindeki bir dinlenme  tesisinde mola verdi. Kuyumcuyu Ankara'dan itibaren takibe aldıkları belirlenen  Kolombiya uyruklu 4 kişi, Otomobilin camını kırarak 1 milyon dolar değerindeki  mücevher ve 25 bin dolar nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı. Ankara Hırsızlık büro ekipleri, dinlenme tesisinin kamera  görüntülerini inceleyerek ev ve otomobil kiraladıkları belirlenen hırsızlık  zanlılarının adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan German Bernal Huertas, Ernesto Mesa, Julian Zapata  Martinez, Liliana Gomez Osma, Emniyetteki sorgularında olayı itiraf etti. Zanlıların evinde yapılan aramada, çalınan mücevherlerle 3 bin 200  lira, 2 bin 505 dolar, 250 avro, 4 cep telefonu, 2 navigasyon cihazı, 3 sim kart,  bir flashdisk, lastik patlatmada kullanılan özel yapım metal aparatlar ele  geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece  tutuklandı.