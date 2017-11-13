Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, TPAO Bulvarında meydana geldi. Batman merkeze gelen 34 BC 584 plakalı otomobil sürücüsü yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir çocuk annesi 23 yaşındaki Halime Bayık'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. 112 acil servisiyle Batman’daki özel bir hastaneye kaldırılan Halime Bayık, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.