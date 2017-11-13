Edinilen bilgilere göre kaza, TPAO Bulvarında meydana geldi. Batman merkeze gelen 34 BC 584 plakalı otomobil sürücüsü yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir çocuk annesi 23 yaşındaki Halime Bayık'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. 112 acil servisiyle Batman’daki özel bir hastaneye kaldırılan Halime Bayık, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yolun karşına geçmek istedi, canından oldu
13.11.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.
Etiketler : Batman,batman kaza,trafik kazası,haberler,
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