Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Tepecik Mahallesi Hamam Sokak'ta bir restoran önünde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İş yerinin sahibi Cihan İşler, cep telefonunu restoran önündeki masanın üzerinde bırakarak bir müşterisinin tost siparişini hazırlamak için mutfağa girdi. İşler’in lokanta içerisine girdiğini gören 20’li yaşlardaki bir şahıs, bir süre işletme etrafında yavaş hareketlerle dolaştı. Telefonun bulunduğu masanın yanına gelen şahıs, bir müddet daha etrafına bakındıktan sonra masadan telefonu alarak hızla uzaklaştı. Dışarı çıktığında telefonunu bıraktığı yerde göremeyen İşler, kısa süreli bir şok yaşadı. Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen İşler, polise şikayette bulundu.

Sosyal medyaya hırsızın görüntülerini ve fotoğraflarını yükleyen İşler, “Bu şahsı bulan polise haber versin” şeklinde paylaşım yaptı. Bir anda tüm Bodrumluların dikkatini çeken video elden ele dolaşmaya başladı. Hırsızı gören vatandaşlar iş yeri sahibine haber verdi. Gümbet Mahallesinde görülen şahıs, yaklaşık 24 saat içerisinde iş yeri sahibi tarafından kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi. İşler, hırsızı bulduğunu da sosyal medyadan duyurarak, “Telefonumu çalan kişiyi Gümbet’te buldum, polise teslim ettim. Yardımı dokunan tüm Bodrum halkına teşekkür ederim” paylaşımını yaptı.