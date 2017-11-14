Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Işıklar Dörtyol kavşağında Alfred Gerher Probst’un kullandığı 07 LSB 74 plakalı otomobil ile Ömer Sarıdemir’in kullandığı 07 LDG 76 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs, yol kenarında bulunan daha önce sulama kanalı olarak kullanılan yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüleri Alfred Gerher Probst, Ömer Sarıdemir, Sevim Sarıdemir ve Fatma Sarıdemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.