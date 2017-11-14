Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayılan görüntüde, sokakta yürüyen bir genç, önüne çıkan balonla röveşata denemesi yapmış, istediği sonucu alamayan gencin görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı.

A Millî Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılamaması ve teknik direktör Lucescu'nun son dönemde tartışılan oyuncu tercihlerini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, paylaştıkları ilginç videolarla adeta "bizde de ne cevherler varmış" dedirtti.

KUTUYLA "FUTBOL ŞOV"

Yine bir güvenlik kamerasındaki görüntüde, elindeki kutulardan biri düşen adam, kutuyu ustaca bir ayak hareketiyle diğer kutuların üzerine atmayı başarıyor.