Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 10 mültecinin otobüsle İstanbul’a gittiği ihbarını alan ekipler, D-100 karayolu Üçköprü mevkiinde otobüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Otobüste Afgan uyruklu mültecilerin olduğunu tespit eden ekipler, mültecileri indirerek Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Burada sağlık işlemleri tamamlanan mülteciler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.