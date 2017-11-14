Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye elektronik sigara ve sigara likidi sokulmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 10-11 Kasım 2017 tarihinde Bakırköy, Fatih, Esenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, bin 77 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 5 bin 610 adet telefon aksesuarı, 2 bin adet sigara likidi, 9 adet elektronik sigara, 41 bin 720 adet cinsel içerikli hap ve 250 paket kaçak çörek otu yağı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.