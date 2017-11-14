Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kasası brandayla sarılı olan kamyonda inceleme yapan jandarma ekipleri, 40 mülteci ve organizatörlük yapan 2 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.