Ayvacık ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kasası brandayla sarılı olan kamyonda inceleme yapan jandarma ekipleri, 40 mülteci ve organizatörlük yapan 2 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de 40 göçmen yakalandı
14.11.2017 - 16:07 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : çanakkale,kaçak,göçmen,haberler,
519478 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519478.aspx
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