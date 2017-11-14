Edinilen bilgilere göre, dün saat 23.00 sıralarında Patnos ilçesinden Ağrı istikametine gelen otomobil Tutak ilçesi Gültepe Köyü mevkiinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yuvarlanarak yol kenarında bulunan Murat Nehrine uçtu. Otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi nehirde feci şekilde can verdi. Sabah saatlerinde nehrin içinde otomobili gören işçiler, durumu Tutak Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri hayatını kaybeden 2 kişiyi nehirden çıkardı. Tutak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilen cenazelerin Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirlendi.
Nehre uçan otomobilde hayatlarını kaybettiler
14.11.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Patnos ilçesinden bir otomobilin nehre uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : ağrı,patnos,trafik kazası,
519524 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519524.aspx
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