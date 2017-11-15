Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kaleiçi’ndeki Tekeli Mehmet Paşa Camii, âdeta bulunduğu yerde eriyor. Tekeli Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülen 500 yıllık caminin üç giriş kapısında bulunan altın yaldızlı mühürler, teker teker ortadan kayboluyor. İbadethanenin kapısında bulunması gereken on sekizer tane altın yaldızlı mühürden bir kısmı, önceki yıllarda kayboldu ya da çalındı. Caminin hâlen güney kapısında 5, batı kapısında 9, kuzey kapısında ise 4 altın yaldızlı mühür bulunuyor. Kısa müddet önce de caminin güney girişindeki kapıdan 1, batı girişindeki kapıdan ise altın yaldızlı mühürlerden 2’si daha kayboldu. Arkeolog Nezih Başgelen, mühürlerin çalındığını iddia etti. Başgelen, bu hadiselerin birçok vakıf eserinde yaşandığını söyledi.