Alınan bilgiye göre, kaza Gemlik ilçesi Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ferhat Kenan P. idaresindeki 07 plakalı lüks otomobil yolda takla attı. Otomobilin ön kısmı büyük hasar görürken sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı.Yaralan sürücü 112 acil ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Lüks otomobiliyle otobanda takla attı, çevreden yetişenler kurtardı
15.11.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa İstanbul otobanında lüks otomobiliyle takla atan sürücü ağır yaralandı.
Etiketler : Bursa İstanbul otobanı,kaza,yaşam haberleri,
519671 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519671.aspx
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