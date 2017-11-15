Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza Gemlik ilçesi Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ferhat Kenan P. idaresindeki 07 plakalı lüks otomobil yolda takla attı. Otomobilin ön kısmı büyük hasar görürken sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı.Yaralan sürücü 112 acil ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.