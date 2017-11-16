Bugün hava nasıl? sorusunun cevabını haberimizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Kar geliyor mu? endişesine kapılanlar için bugün için müjdeli haberimiz var. Hava sıcaklıkları beklenen mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. 16 Kasım Hava durumu için il il hava sıcaklıklarını turkiyegazetesi.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Adana: Parçalı az bulutlu 25
Antalya: Parçalı az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
Bugün hava nasıl? | Kar geliyor mu? (16 Kasım Hava durumu)
Herkesin evden çıkmadan önce ilk iş yaptığı hava durumuna bakmak acaba bugün hava nasıl? Sorusuna cevap aramaktadır. Kar geliyor mu? diye merak ederken bugün hava 2 ila 4 derece daha sıcak olacak.16 Kasım hava durumu için il il hava sıcaklıklarının kaç olduğuna turkiyegazetesicom.tr'den bakabilirsiniz. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl? sorusunun cevabını haberimizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Kar geliyor mu? endişesine kapılanlar için bugün için müjdeli haberimiz var. Hava sıcaklıkları beklenen mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. 16 Kasım Hava durumu için il il hava sıcaklıklarını turkiyegazetesi.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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