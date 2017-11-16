Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün hava nasıl? sorusunun cevabını haberimizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Kar geliyor mu? endişesine kapılanlar için bugün için müjdeli haberimiz var. Hava sıcaklıkları beklenen mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. 16 Kasım Hava durumu için il il hava sıcaklıklarını turkiyegazetesi.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı az bulutlu 25

Antalya: Parçalı az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20