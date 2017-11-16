Bugün hava nasıl? sorusunun cevabını haberimizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Kar geliyor mu? endişesine kapılanlar için bugün için müjdeli haberimiz var. Hava sıcaklıkları beklenen mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. 16 Kasım Hava durumu için il il hava sıcaklıklarını turkiyegazetesi.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Adana: Parçalı az bulutlu 25
Antalya: Parçalı az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20